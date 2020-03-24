بالفيديو.. شلالات عقبة شعار ‎في أبها

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الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى): رصد مقطع فيديو، لحظة سقوط الشلالات بمنطقة عقبة شعار شمال أبها، بعد هطول الأمطار الغزيرة اليوم الثلاثاء. رصد مقطع فيديو، لحظة سقوط الشلالات بمنطقة عقبة شعار شمال أبها، بعد هطول الأمطار الغزيرة اليوم الثلاثاء. وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد حذرت من الرياح النشطة والأتربة المثارة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية، تستمر حتى السادسة مساء اليوم.

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