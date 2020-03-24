توجيه بإغلاق سطح وقبو المسجد الحرام

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): وجه معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بإغلاق سطح وقبو المسجد الحرام. وجه معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بإغلاق سطح وقبو المسجد الحرام. وجاء توجيه معالي الرئيس العام استمرار للإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فايروس كورونا التي تتخذها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للحفاظ على سلامة قاصدي المسجد الحرام. ويأتي ذلك بالتعاون مع كافة الجهات الصحية والأمنية بالمسجد الحرام.

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