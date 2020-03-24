شكرا لمتابعة خبر عن شرطة حائل: المُحرضة على خرق منع التجوال " مواطنة أربعينية " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى):

إشارة إلى ما نشرته " صدى " بشأن تحريض فتاة على عصيان منع التجوال، وإعلان مصدر مسؤول في النيابة العامة عن القبض عليه، فقد أكدت شرطة منطقة حائل على الإطاحة بها.

وكانت " صدى " قد نشرت خبرًا عن الفتاة بعدما ظهرت في مقطع فيديو ، حرضت خلاله على مخالفة الأمر الملكي الصادر بمنع التجوال، بالإضافة إلى توجيه النيابة العامة بالقبض عليها.

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل أنه بالإشارة للمقطع المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي، وتظهر فيه إحدى المواطنات تتحدث عن إصرارها على عدم الامتثال للتعليمات الخاصة بمنع التجول والتباهي بفعلتها ؛ فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضلٍ من الله - عن ضبط المواطنة وهي بالعقد الرابع من العمر ، حيث جرى إيقافها واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها .

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وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، كشف مصدر مسؤول في النيابة العامة، عن القبض على الفتاة المحرضة على عصيان قرار منع التجوال وإحالتها إلى النيابة العامة.

وباشرت النيابة العامة، إجراءات التحقيق مع الفتاة فور مثولها أمام المحقق المختص، وإحاطة بإجراءات التحقيق للواقعة من جميع جوانبها، والوقوف على كافة ملابساتها وتداعياتها، وأن القضية لا زالت تحت الإجراء.

وأوضح المصدر، أن إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام يُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، ويعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل خمس سنوات، وغرامة تصل ثلاثة ملايين ريال، مع مصادرة الأجهزة المستخدمة في الجريمة، ونشر الحكم حال الإدانة على نفقة المحكوم عليه.

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