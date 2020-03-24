أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حملة لتحفيز جميع الجهات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص على تقديم خدماتهم وأداء أعمالهم باستخدام التقنية.
وتستهدف الحملة التي أطلقتها الوزارة بوسم #شاركناعملكعن_بعد عبر «تويتر»، التشجيع على استخدام تلك الطريقة في تسريع إنجاز المعاملات، حيث يضمن هذا الأسلوب استمرارية الأعمال في الحد الأدنى، خاصة في حالات الطوارئ والأزمات، حيث كان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، أحد المشاركين في الحملة.
يأتي ذلك تزامنًا مع التدابير والإجراءات الاحترازية التي تباشرها الجهات ذات الصلة في مناطق المملكة كافة؛ للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، والتي شملت العمل والتعليم عن بعد، بينما توفر الجهات الحكومية الإجراءات اللازمة لذلك.
استشاري أمراض مناعة ينصح باتباع إجراءات مهمة للوقاية من فيروس كورونا
كانت هذه تفاصيل خبر الموارد البشرية تدعم «العمل عن بعد» بمبادرة رسمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.