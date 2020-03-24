الموارد البشرية تدعم «العمل عن بعد» بمبادرة رسمية

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حملة لتحفيز جميع الجهات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص على تقديم خدماتهم وأداء أعمالهم باستخدام التقنية.

وتستهدف الحملة التي أطلقتها الوزارة بوسم #شاركناعملكعن_بعد عبر «تويتر»، التشجيع على استخدام تلك الطريقة في تسريع إنجاز المعاملات، حيث يضمن هذا الأسلوب استمرارية الأعمال في الحد الأدنى، خاصة في حالات الطوارئ والأزمات، حيث كان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، أحد المشاركين في الحملة.

يأتي ذلك تزامنًا مع التدابير والإجراءات الاحترازية التي تباشرها الجهات ذات الصلة في مناطق المملكة كافة؛ للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، والتي شملت العمل والتعليم عن بعد، بينما توفر الجهات الحكومية الإجراءات اللازمة لذلك.