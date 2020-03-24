حساب المواطن يحسم استحقاق طالبي الدعم بعد تعديل بياناتهم

أكد برنامج حساب المواطن، على دراسة بيانات المستفيدين في حالة إجراء أي تعديل عليها، ضمن استيفاء إجراءات الحصول على الدعم.

وتلقى البرنامج، عبر «تويتر»، استفسارًا من أحد المستفيدين بشأن البيانات التي تم تعديلها، ورد «حساب المواطن»، بأنه في حالة التعديل على البيانات سيتم دراستها والتحقق منها، ودراسة مدى استحقاق المستفيد للدعم.

وردًّا على تساؤل بشأن دعم وصول الدعم لمستحقيه رغم أهليتهم، قال البرنامج، إن المؤهلين الذين تبين استحقاقهم والذين لم يصلهم الدعم، يمكنهم تزويد برنامج حساب المواطن برقم الطلب عبر خدمة «صوتك مسموع».

وكان برنامج حساب المواطن قد أعلن إيداع 2.7 مليار ريال مخصص دعم الدفعة الـ«28» (دفعة شهر مارس) للمستفيدين المكتملة طلباتهم، وبلغت نسبة المستفيدين مستوفي معايير الاستحقاق 83%؛ ليتجاوز عددهم 12.7 مليون «مستفيد» و«تابع»، كما بلغ إجمال التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 11 مليون ريال، ليصبح إجمال ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقه 68.8 مليار ريال، منها 452 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.