شرطة حائل: إيقاف مواطنة تباهت بخرق قرار منع التجول

صرّح المتحدّث الإعلامي لشرطة منطقة حائل، بأنه بالإشارة للمقطع المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي، وتظهر فيه إحدى المواطنات تتحدث عن إصرارها على عدم الامتثال للتعليمات الخاصة بمنع التجول والتباهي بفعلتها؛ فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن ضبط المواطنة، وهي بالعقد الرابع من العمر، حيث جرى إيقافها واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أعلنت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، أنها تعرفت على هوية فتاة، بعد ظهورها في فيديو متداول تحرض على مخالفة الأمر الملكي الصادر بمنع التجول.

وأوضحت النيابة العامة، أنه تمت مباشرة إجراءات التحقيق معها والوقوف على كل ملابسات القضية وتداعياتها، مشيرة إلى أن الفتاة ما زالت تحت الإجراء.

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