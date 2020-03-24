المرور يحدد آلية وطريقة استرداد قيمة المخالفة

أوضح المرور السعودي، شرط استعادة مبلغ المخالفة المدفوعة في حالة قبول الاعتراض المقدم من صاحب المركبة بشأنها، جاء ذلك ردًّا من على استفسار تلقّاه «المرور»، عبر «تويتر»، عن طريقة استرداد مخالفة «حزام الأمان» بعد دفعها، وذلك في حالة الموافقة على الاعتراض المقدم بشأنها.
وقال المرور، إن "مبلغ السداد يتم إعادته على نفس الحساب المسدد منه آليًّا، بعد إصدار قرار من الهيئة المرورية التي تقدم قائد المركبة بالاعتراض لديها، لاستعادة المبلغ".
وجدد «المرور السعودي» التأكيد على أن إلزام الركاب باستخدام أحزمة الأمان أثناء السير على الطرق؛ تجنّبًا لتحرير مخالفة بحقهم؛ بموجب نظام المرور.
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