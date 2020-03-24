الهلال الأحمر بجدة يباشر 493 بلاغا خلال أول يوم من منع التجول



أوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة، عبدالله أحمد أبو زيد، أن غرف العمليات بهيئة الهلال الأحمر تلقت ما يقارب 493 بلاغا إسعافيا خلال فترة منع التجول في اليوم الأول، وأنه في ظل الإجراءات الاحترازية التي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين لمواجهة فيروس كورونا «COVID - 19» والحد من انتشاره. ودعا المتحدث الرسمي بمحافظة جدة الإخوة المواطنين والمقيمين إلى إبلاغ غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي على الرقم «997»، أو تطبيق أسعفني عند حدوث أي طارئ طبي، لا قدر الله، كما ننصح المواطنين والمقيمين بالبقاء في منازلهم وعدم الخروج، وأكد على اهتمام القيادة الرشيدة بصحة المواطنين والمقيمين.

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