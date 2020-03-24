السعودية اليوم / أمانة القصيم تطلق مبادرة لترشيد استهلاك الطاقة في الشوارع والميادين خلال فترة منع التجول



بريدة 29 رجب 1441 هـ الموافق 24 مارس 2020 م واس

أطلقت أمانة منطقة القصيم مبادرة للترشيد من استهلاك الطاقة الكهربائية عبر الترشيد في استخدام الإنارة في الشوارع والحدائق والمنتزهات أثناء ساعات منع التجول ، للاستفادة من أمر المنع والتقليل من استهلاك الطاقة مع الإبقاء على مستوى كافٍ من الإنارة في الطرق والميادين للسلامة العامة.

وبدأت الفرق الميدانية بأمانة منطقة القصيم بتطبيق المبادرة وفق خطة عمل محددة ابتداء من اليوم ، شملت بلديات منطقة القصيم كافة .

// انتهى //

20:37ت م

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