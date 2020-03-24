السعودية اليوم / سمو أمير حائل يطلع على التقارير المرفوعة من الجهات ويشكر المواطنين لامتثالهم للتعليمات



حائل 29 رجب 1441 هـ الموافق 24 مارس 2020 م واس

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل رئيس اللجنة العليا لمركز إدارة الأزمات على تقرير الجهات الأمنية حول أمر منع التجول وتقرير صحة المنطقة حيال إحصائيات الحالات والتجهيزات الطبية، وتقرير أمانة المنطقة عن جولاتها لتطبيق القرارات المتخذة حيال التصدي لفيروس

وشكر سمو أمير منطقة حائل المواطنين على تجاوبهم مع أمر منع التجول، مؤكداً أن تجاوب المواطنين دليل على وعيهم تجاه وطنهم وصحتهم وامتثالهم لتوجيهات ولاة الأمر .

// انتهى //

20:36ت م

0175



حائل 29 رجب 1441 هـ الموافق 24 مارس 2020 م واساطلع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل رئيس اللجنة العليا لمركز إدارة الأزمات على تقرير الجهات الأمنية حول أمر منع التجول وتقرير صحة المنطقة حيال إحصائيات الحالات والتجهيزات الطبية، وتقرير أمانة المنطقة عن جولاتها لتطبيق القرارات المتخذة حيال التصدي لفيروس كورونا ، وتقرير فرع وزارة التجارة لجولاتها الرقابية.وشكر سمو أمير منطقة حائل المواطنين على تجاوبهم مع أمر منع التجول، مؤكداً أن تجاوب المواطنين دليل على وعيهم تجاه وطنهم وصحتهم وامتثالهم لتوجيهات ولاة الأمر .// انتهى //20:36ت م0175

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