السعودية اليوم / منصات "سكني" الرقمية تسجل خدمة أكثر من 36 ألف أسرة خلال أسبوع واحد



الرياض 29 رجب 1441 هـ الموافق 24 مارس 2020 م واس

أكد برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان عن استمراره في خدمة الأسر الراغبة بالاستفادة من حلوله وخياراته المتنوعة على مدار الساعة، من خلال منصاته الرقمية التفاعلية، مسجلاً خدمة 36,031 مواطناً عبر موقع وتطبيق "سكني"، ومركز العناية بالمستفيدين 199090، وعبر حساب العناية بالمستفيدين على "تويتر" خلال أسبوع عمل واحد بالتزامن مع الاحترازات الصحية التي أعلنت عنها وزارة الصحة للحد من انتشار فايروس

وسجّل المركز الموحد للعناية بالمستفيدين 199090 منذ يوم الاثنين الماضي 16 مارس وحتى أسبوع عمل الإجابة على 14,180 اتصالاً، كما تفاعل بالإجابة على عدد من الاعتراضات والاستفسارات الواردة عبر موقع سكني منها 3613 معالجة اعتراض ونحو 1819 استفساراً، من خلال خدمة "راسلنا" على موقع سكني ضمن خدمات متكاملة تختصر الوقت والجهد على المستفيدين، وتتيح الاستفادة من مختلف الخيارات بأسهل الطرق وأسرعها وبإجراءات مرنة.

فيما رصد موقع وتطبيق "سكني" الإلكتروني زيارة أكثر من 10.589 مسجّلاً جديداً عبر التواصل الفوري على الموقع والتطبيق خلال الأسبوع الماضي بمعدل 1000 مسجّل يومياً دون الحاجة لزيارة مكاتب خدمة المستفيدين أو أحد فروع الوزارة .

ويُوفر تطبيق "سكني" لأجهزة الهواتف منصّة إلكترونية تقدم العديد من الخدمات والتسهيلات لتمكين المستفيدين من الحصول على الخيار السكني المتوافق مع رغباتهم بكل سهولة ويسر، مثل التسجيل الإلكتروني

ومعرفة حالة الاستحقاق فورياً للأسر التي تنطبق عليها شروط الدعم السكني، والاختيار الإلكتروني الفوري للوحدات السكنية، إضافة إلى استعراض الخيارات والمشاريع وتفاصيلها من حيث مواقعها ونماذجها وأسعارها، والحصول على العروض التمويلية للمشاريع واختيار الجهة التمويلية الأنسب، وكذلك حجز واختيار الأراضي السكنية وتوقيع العقود إلكترونياً، وغيرها من الخدمات الأخرى.

وتمت الإجابة على استفسارات أكثر من 5830 مواطناً منذ الاثنين الماضي عبر حساب العناية بالمستفيدين على منصة "تويتر"، والذي خصصه "سكني" لمستفيديه للإجابة على أسئلة واستفسارات الأسر الراغبة في التملك على مدار الساعة عبر حساب (@SaudiHousingCC) في تويتر، امتداداً لحرص البرنامج على خدمة المواطنين وتلبية رغباتهم وتطلّعاتهم.

وتتيح منصة " سكني " الإلكترونية (sakani.housing.sa) التحدث المباشر بين المواطنين وموظفي خدمة العملاء من خلال أيقونة "تحدث معي" للإجابة على كافة الأسئلة والاستفسارات حول حلول الدعم السكنية والخيارات المتنوعة التي يُتيح البرنامج حجزها إلكترونياً من أراضي سكنية وشقق وفلل وتاون هاوس، بأسعار تتراوح ما بين 250-750 ألف ريال في جميع مناطق المملكة، تمتاز بتكامل البنية التحتية والخدمات والمرافق العامة فيها.

ويوفّر "سكني" كافة الخيارات والحلول السكنية لمستفيديه، والتي تشمل الوحدات السكنية ضمن مشاريع الوزارة الجاهزة وكذلك المشاريع تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين، ضمن الضواحي السكنية حول المملكة والتي تضم نحو 70 مشروعاً توفّر 125 ألف وحدة سكنية متنوعة، والأراضي السكنية، والقروض العقارية المدعومة التي تتيح الاستفادة من شراء الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء، والبناء الذاتي، إضافة إلى إمكانية

الاستفادة من المبادرات والخدمات الأخرى مثل القرض الإضافي الحسن للمدنيين والعسكريين، وتحمل الدولة لضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول، ودعم تجديد المسكن، والتسجيل في خدمة المستشار العقاري واستعراض أفضل الخيارات التمويلية وغيرها من الخدمات الأخرى التي يحرص "سكني" على توفيرها للمواطنين المستفيدين لتسهيل تملّكهم ورفع نسبته، تماشياً مع أهداف "برنامج الإسكان" - أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.

وكان برنامج "سكني" حقّق خلال الفترة الماضية أرقامًا قياسية منذُ إطلاقه حتى الآن بخدمة أكثر من 300 ألف أسرة خلال العام الماضي 2019، منها أكثر من 109 آلاف أسرة سكنت منازلها، كما يستهدف "سكني" خلال العام الجاري 2020 خدمة أكثر من 300 ألف أسرة عبر مختلف الحلول السكنية التي تلبّي تطلّعات الأسر

// انتهى //

20:33ت م

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الرياض 29 رجب 1441 هـ الموافق 24 مارس 2020 م واسأكد برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان عن استمراره في خدمة الأسر الراغبة بالاستفادة من حلوله وخياراته المتنوعة على مدار الساعة، من خلال منصاته الرقمية التفاعلية، مسجلاً خدمة 36,031 مواطناً عبر موقع وتطبيق "سكني"، ومركز العناية بالمستفيدين 199090، وعبر حساب العناية بالمستفيدين على "تويتر" خلال أسبوع عمل واحد بالتزامن مع الاحترازات الصحية التي أعلنت عنها وزارة الصحة للحد من انتشار فايروس كورونا وسجّل المركز الموحد للعناية بالمستفيدين 199090 منذ يوم الاثنين الماضي 16 مارس وحتى أسبوع عمل الإجابة على 14,180 اتصالاً، كما تفاعل بالإجابة على عدد من الاعتراضات والاستفسارات الواردة عبر موقع سكني منها 3613 معالجة اعتراض ونحو 1819 استفساراً، من خلال خدمة "راسلنا" على موقع سكني ضمن خدمات متكاملة تختصر الوقت والجهد على المستفيدين، وتتيح الاستفادة من مختلف الخيارات بأسهل الطرق وأسرعها وبإجراءات مرنة.فيما رصد موقع وتطبيق "سكني" الإلكتروني زيارة أكثر من 10.589 مسجّلاً جديداً عبر التواصل الفوري على الموقع والتطبيق خلال الأسبوع الماضي بمعدل 1000 مسجّل يومياً دون الحاجة لزيارة مكاتب خدمة المستفيدين أو أحد فروع الوزارة .ويُوفر تطبيق "سكني" لأجهزة الهواتف منصّة إلكترونية تقدم العديد من الخدمات والتسهيلات لتمكين المستفيدين من الحصول على الخيار السكني المتوافق مع رغباتهم بكل سهولة ويسر، مثل التسجيل الإلكترونيومعرفة حالة الاستحقاق فورياً للأسر التي تنطبق عليها شروط الدعم السكني، والاختيار الإلكتروني الفوري للوحدات السكنية، إضافة إلى استعراض الخيارات والمشاريع وتفاصيلها من حيث مواقعها ونماذجها وأسعارها، والحصول على العروض التمويلية للمشاريع واختيار الجهة التمويلية الأنسب، وكذلك حجز واختيار الأراضي السكنية وتوقيع العقود إلكترونياً، وغيرها من الخدمات الأخرى.وتمت الإجابة على استفسارات أكثر من 5830 مواطناً منذ الاثنين الماضي عبر حساب العناية بالمستفيدين على منصة "تويتر"، والذي خصصه "سكني" لمستفيديه للإجابة على أسئلة واستفسارات الأسر الراغبة في التملك على مدار الساعة عبر حساب (@SaudiHousingCC) في تويتر، امتداداً لحرص البرنامج على خدمة المواطنين وتلبية رغباتهم وتطلّعاتهم.وتتيح منصة " سكني " الإلكترونية (sakani.housing.sa) التحدث المباشر بين المواطنين وموظفي خدمة العملاء من خلال أيقونة "تحدث معي" للإجابة على كافة الأسئلة والاستفسارات حول حلول الدعم السكنية والخيارات المتنوعة التي يُتيح البرنامج حجزها إلكترونياً من أراضي سكنية وشقق وفلل وتاون هاوس، بأسعار تتراوح ما بين 250-750 ألف ريال في جميع مناطق المملكة، تمتاز بتكامل البنية التحتية والخدمات والمرافق العامة فيها.ويوفّر "سكني" كافة الخيارات والحلول السكنية لمستفيديه، والتي تشمل الوحدات السكنية ضمن مشاريع الوزارة الجاهزة وكذلك المشاريع تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين، ضمن الضواحي السكنية حول المملكة والتي تضم نحو 70 مشروعاً توفّر 125 ألف وحدة سكنية متنوعة، والأراضي السكنية، والقروض العقارية المدعومة التي تتيح الاستفادة من شراء الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء، والبناء الذاتي، إضافة إلى إمكانيةالاستفادة من المبادرات والخدمات الأخرى مثل القرض الإضافي الحسن للمدنيين والعسكريين، وتحمل الدولة لضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول، ودعم تجديد المسكن، والتسجيل في خدمة المستشار العقاري واستعراض أفضل الخيارات التمويلية وغيرها من الخدمات الأخرى التي يحرص "سكني" على توفيرها للمواطنين المستفيدين لتسهيل تملّكهم ورفع نسبته، تماشياً مع أهداف "برنامج الإسكان" - أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.وكان برنامج "سكني" حقّق خلال الفترة الماضية أرقامًا قياسية منذُ إطلاقه حتى الآن بخدمة أكثر من 300 ألف أسرة خلال العام الماضي 2019، منها أكثر من 109 آلاف أسرة سكنت منازلها، كما يستهدف "سكني" خلال العام الجاري 2020 خدمة أكثر من 300 ألف أسرة عبر مختلف الحلول السكنية التي تلبّي تطلّعات الأسر السعودية وتتناسب مع قدراتهم ضمن الخيارات التي يقدمها البرنامج ما يزيد عن 130 ألف أسرة تسكن منازلها، وضخ أكثر من 100 ألف وحدة سكنية جديدة بالشراكة مع المطورين العقاريين، وتوفير 90 ألف أرض سكنية جديدة.// انتهى //20:33ت م0174

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.