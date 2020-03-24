

الجزائر 28 رجب 1441 هجري الموافق 24 مارس 2020 م واس

أعلنت الجزائر اليوم تسجيل حالتي وفاة جديدتين لمصابين بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة في بيان، بأنه قد تم تسجيل حالتي وفاة بمحافظتي بومرداس وتيزي وزو، ويتعلق الأمر برجل يبلغ من العمر 72 سنة انتقلت إليه العدوى من ابنته القادمة من فرنسا.

أما الضحية الثانية فهو رجل يبلغ من العمر75 سنة ويسكن ببومرداس، 60 كلم شرقي العاصمة الجزائر.

//انتهى//

20:33ت م

0173



الجزائر 28 رجب 1441 هجري الموافق 24 مارس 2020 م واسأعلنت الجزائر اليوم تسجيل حالتي وفاة جديدتين لمصابين بفيروس كورونا مشيرة في نفس الوقت عن كشف 34 حالة إصابة جديدة خلال 24 ساعة الماضية، وبذلك يرتفع عدد الوفيات إلى 19 وفاة والمصابين إلى 264 حالة.وأوضحت وزارة الصحة في بيان، بأنه قد تم تسجيل حالتي وفاة بمحافظتي بومرداس وتيزي وزو، ويتعلق الأمر برجل يبلغ من العمر 72 سنة انتقلت إليه العدوى من ابنته القادمة من فرنسا.أما الضحية الثانية فهو رجل يبلغ من العمر75 سنة ويسكن ببومرداس، 60 كلم شرقي العاصمة الجزائر.//انتهى//20:33ت م0173

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الصحة الجزائرية: تسجيل وفاتين اضافيتين و 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.