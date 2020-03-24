السعودية اليوم / شرطة الرياض تقبض على أشخاص ظهروا في مقطع متداول وهم يتجولون أثناء فترة المنع



الرياض 29 رجب 1441 هـ الموافق 24 مارس 2020 م واس

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، أنه بالإشارة إلى المقطع المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ،يظهر من خلاله تجول أشخاص أثناء فترة المنع، والاستهزاء بدور رجال الأمن، وتصوير الآليات الأمنية أثناء أداء مهامها بتطبيق منع التجول في أحد الطرق العامة بالرياض، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضلٍ من الله - عن تحديد هوياتهم والقبض عليهم وهم(مواطنون و زائر من جنسية عربية) جميعهم بالعقد الثالث من العمر، وقد جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم .//انتهى //

20:27ت م

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