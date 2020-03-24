السعودية اليوم / بريطانيا : تسجيل أعلى معدل وفيات ذات علاقة بفيروس كورونا في يوم واحد



لندن 29 رجب 1441 هـ الموافق 24 مارس 2020 م واس

أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا اليوم تسجيل أعلى معدل وفيات ذات علاقة بفيروس

وبذلك ارتفع عدد ضحايا المرض في المملكة المتحدة إلى 442 حالة، منها 83 حالة وفاة في إنجلترا، فيما ارتفع عدد الإصابات إلى 8077 حالة، بزيادة 1427 عن الأمس.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد أعلن أمس عن حزمة إجراءات جديدة لمحاربة انتشار الفيروس تشمل منع التجمعات في الأماكن العامة لأكثر من شخصين، وإغلاق جميع المتاجر باستثناء التي تقدم الخدمات الصحية والضرورية، وتوجيه المواطنين بعدم مغادرة منازلهم إلا للضرورة.

// انتهى //

20:00ت م

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لندن 29 رجب 1441 هـ الموافق 24 مارس 2020 م واسأعلنت السلطات الصحية في بريطانيا اليوم تسجيل أعلى معدل وفيات ذات علاقة بفيروس كورونا في يوم واحد بعد أن لقي 87 شخصا مصرعهم.وبذلك ارتفع عدد ضحايا المرض في المملكة المتحدة إلى 442 حالة، منها 83 حالة وفاة في إنجلترا، فيما ارتفع عدد الإصابات إلى 8077 حالة، بزيادة 1427 عن الأمس.وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد أعلن أمس عن حزمة إجراءات جديدة لمحاربة انتشار الفيروس تشمل منع التجمعات في الأماكن العامة لأكثر من شخصين، وإغلاق جميع المتاجر باستثناء التي تقدم الخدمات الصحية والضرورية، وتوجيه المواطنين بعدم مغادرة منازلهم إلا للضرورة.// انتهى //20:00ت م0170

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