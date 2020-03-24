السعودية اليوم / الإمارات تعلن شفاء 4 حالات وتسجيل 50 حالة جديدة بفيروس كورونا من المخالطين القادمين من الخارج



أبوظبي 29 رجب 1441 هـ الموافق 24 مارس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم عن رصدها 50 حالة إصابة جديدة بفيروس

وأضافت الوزارة أنه تم شفاء 4 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 45 حالة.

// انتهى //

19:35ت م

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أبوظبي 29 رجب 1441 هـ الموافق 24 مارس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم عن رصدها 50 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) من جنسيات مختلفة تم رصدها من خلال الإبلاغ المبكر والتقصي النشط والمستمر، ومن خلال فحص المخالطين لإصابات أعلن عنها مسبقا، وحالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج، وبذلك يبلغ عدد الحالات التي تم تشخيصها 248 حالة.وأضافت الوزارة أنه تم شفاء 4 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 45 حالة.// انتهى //19:35ت م0167

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