

الأمم المتحدة 29 رجب 1441 هـ الموافق 24 مارس 2020 م واس

أكد مساعد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور جواد مهجور أنه يجب التذكير أن المرض ظهر منذ ثلاثة أشهر فقط، وحتى الآن لا نعرف لقاحا له، والمعروف أن البحث عن لقاح وتجربته وإنتاجه يستغرق وقتا طويلا، ولكن بدأ العلماء بعد شهرين من ظهور المرض العمل على إيجاد اللقاح، وهم يبحثون في 20 لقاحا حتى الآن.

وأوضح الدكتور مهجور في تصريح له اليوم أنه فيما يخص دواء الملاريا بيّنت بعض البحوث أن بإمكان هذا الدواء علاج كوفيد-19، لكن هذه البحوث صغيرة من حيث الحجم أو الأشخاص الذين يُعالجون بهذا الدواء، مشيراً إلى أن المنظمة قد أطلقت الأسبوع الماضي بحثا لتجربة الدواء في 11 دولة، وستتبين مدى فعالية الدواء فيما بعد.

وأعرب عن أمله في السيطرة على المرض، مشيراً إلى أن هذا الأمل مربوط بمدى جدية تعامل السلطات الصحية مع هذا الفيروس ومدى جودة تدخلات الأجهزة الصحية العمومية.

وحول الدول التي لا تفصح عن الحالات الموجودة لديها أفاد الدكتور مهجور أن المنظمة تعمل في الدول تحت مظلة اللوائح الصحية لعام 2005، التي تعطي المنظمة دور الترقب الوبائي على الصعيد العالمي، ولكنها في الوقت نفسه تحمّل كل دولة دورها في ترقب الوباء والإبلاغ عن الحالات التي يمكن أن تشكل قلقا لمنظمة الصحة العالمية، لافتاً النظر إلى أن أي دولة لا تصرح بوجود حالات لديها أو تكتفي بالإعلان عن حالة أو اثنتين، فإن انتشار المرض بسرعة قد يؤدي إلى انتشار مجتمعي وحينها سيعرف كل العالم.

// انتهى //

19:15ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مسؤول أممي : البحوث التي تشير إلى نجاعة دواء الملاريا في معالجة مرض كورونا ما زالت صغيرة من حيث الحجم والأشخاص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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