السعودية اليوم / الرئيس السنغالي يعلن حالة الطوارئ في البلاد



داكار 29 رجب 1441 هـ الموافق 24 مارس 2020 م واس

أعلن الرئيس السنغالي ماكي صال حالة الطوارئ على عموم التراب السنغالي في إطار خطة للحد من انتشار

وطالب الرئيس السنغالي في خطاب موجه إلى الشعب، قوات الأمن والقوات المسلحة السنغالية بالشروع الفوري في التطبيق الصارم لهذا القرار.

وتضمنت الإجراءات التي أعلن عنها ماكي صال، منح السلطات الحق في تنظيم أو منع حركة الأشخاص أو المركبات أو البضائع في بعض الأماكن وفي بعض الأوقات.

وأعلن الرئيس صال عن حافز مالي قدره 50 مليار فرنك غرب إفريقي، لشراء المواد الغذائية الأساسية، كما تعهد بإجراءات أخرى تتعلق بالضرائب من أجل دعم المؤسسات والشركات.

// انتهى //

19:07ت م

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داكار 29 رجب 1441 هـ الموافق 24 مارس 2020 م واسأعلن الرئيس السنغالي ماكي صال حالة الطوارئ على عموم التراب السنغالي في إطار خطة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، الذي سجلت السنغال 79 إصابة به .وطالب الرئيس السنغالي في خطاب موجه إلى الشعب، قوات الأمن والقوات المسلحة السنغالية بالشروع الفوري في التطبيق الصارم لهذا القرار.وتضمنت الإجراءات التي أعلن عنها ماكي صال، منح السلطات الحق في تنظيم أو منع حركة الأشخاص أو المركبات أو البضائع في بعض الأماكن وفي بعض الأوقات.وأعلن الرئيس صال عن حافز مالي قدره 50 مليار فرنك غرب إفريقي، لشراء المواد الغذائية الأساسية، كما تعهد بإجراءات أخرى تتعلق بالضرائب من أجل دعم المؤسسات والشركات.// انتهى //19:07ت م0162

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.