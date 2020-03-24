السعودية اليوم / الهند تعلن فرض الإغلاق التام لمواجهة كورونا



نيودلهي 29 رجب 1441 هـ الموافق 24 مارس 2020 م واس

فرضت الهند اليوم الإغلاق التام على مجمل أنحاء البلاد - التي يبلغ عدد سكانها 1,3 مليار نسمة - لمدة ثلاثة أسابيع لمكافحة جائحة

وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في خطاب متلفز : "ابتداء من منتصف ليل اليوم ستدخل البلاد بأكملها في حالة عزل لإنقاذ الهند ولإنقاذ كل مواطن، من أجلكم ومن أجل عائلاتكم".

وأوضح أن هذه الخطوة تتفق مع رأي خبراء الصحة بأن الإغلاق لمدة 21 يوما على الأقل ضروري لكسر سلسلة العدوى.

// انتهى //

19:02ت م

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نيودلهي 29 رجب 1441 هـ الموافق 24 مارس 2020 م واسفرضت الهند اليوم الإغلاق التام على مجمل أنحاء البلاد - التي يبلغ عدد سكانها 1,3 مليار نسمة - لمدة ثلاثة أسابيع لمكافحة جائحة كورونا المستجد.وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في خطاب متلفز : "ابتداء من منتصف ليل اليوم ستدخل البلاد بأكملها في حالة عزل لإنقاذ الهند ولإنقاذ كل مواطن، من أجلكم ومن أجل عائلاتكم".وأوضح أن هذه الخطوة تتفق مع رأي خبراء الصحة بأن الإغلاق لمدة 21 يوما على الأقل ضروري لكسر سلسلة العدوى.// انتهى //19:02ت م0161

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