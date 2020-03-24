شكرا لقرائتكم خبر عن 493 بلاغات إسعافية في أول أيام منع التجول بجدة والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة عبدالله أحمد ابو زيد أن غرف العمليات بهيئة الهلال الأحمر السعودي تلقت مايقارب ٤٩٣ بلاغ إسعافي خلال فترة منع التجول في اليوم الأول ، وأنه في ظل الإجراءات الاحترازية التي توليها اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين لمواجهة فايروس كورونا ( COVID - 19 ) والحد من انتشاره .
ودعا المتحدث الرسمي بمحافظة جدة الأخوة المواطنين والمقيمين إلى إبلاغ غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي على الرقم (997) أو تطبيق أسعفني عند حدوث أي طارئ طبي لا قدر الله ، كما نصح المواطنين والمقيمين بالبقاء في منازلهم وعدم الخروج ، وأكد على اهتمام القيادة الرشيدة - أعزها الله بصحة المواطنين والمقيمين .
كانت هذه تفاصيل خبر 493 بلاغات إسعافية في أول أيام منع التجول بجدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.