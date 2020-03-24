شكرا لقرائتكم خبر عن 493 بلاغات إسعافية في أول أيام منع التجول بجدة والان نبدء بالتفاصيل

تلقت غرف العمليات بهيئة الهلال الأحمر السعودي بجدة اكثر من ٤٩٣ بلاغ إسعافي متنوع خلال فترة منع التجول في اليوم الأول .

وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة عبدالله أحمد ابو زيد أن غرف العمليات بهيئة الهلال الأحمر السعودي تلقت مايقارب ٤٩٣ بلاغ إسعافي خلال فترة منع التجول في اليوم الأول ، وأنه في ظل الإجراءات الاحترازية التي توليها اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين لمواجهة فايروس كورونا ( COVID - 19 ) والحد من انتشاره .

ودعا المتحدث الرسمي بمحافظة جدة الأخوة المواطنين والمقيمين إلى إبلاغ غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي على الرقم (997) أو تطبيق أسعفني عند حدوث أي طارئ طبي لا قدر الله ، كما نصح المواطنين والمقيمين بالبقاء في منازلهم وعدم الخروج ، وأكد على اهتمام القيادة الرشيدة - أعزها الله بصحة المواطنين والمقيمين .