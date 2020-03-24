الغرف السعودية: الشركات ملتزمة بإمداد الأسواق والمطاعم بالدواجن

2020-03-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت اللجنة الوطنية لمنتجي الدواجن بمجلس الغرف السعودية، في بيان لها، اليوم، أن شركات الدواجن بالمملكة تطبق أعلى الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا (COVID-19) المستجد في مشاريع الدواجن والمصانع وسلسلة الإمداد كاملة؛ وذلك لحماية المواطنين والمقيمين في المملكة.

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وأضافت أن الشركات ملتزمة باستدامة الغذاء الصحي الآمن وبجودة عالية، بالإضافة إلى إمداد الأسواق والمطاعم من الدواجن بشكل يومي، مبينة أن شركات إنتاج الدواجن المحلية تعمل على مدار الساعة لضمان استمرار توفير المنتجات الغذائية من الدواجن للمستهلك والسوق المحلي وبجميع خياراتها المتنوعة، فضلًا عن السعي الدائم لزيادة إنتاج المحتوى المحلي من الدواجن، موضحة أن الشركات تطبق معايير الأمن الحيوي للمشاريع، وذلك حسب الإجراءات الموثقة في وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وهنأت اللجنة وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبدالرحمن الفضلي، في لقائها معه يوم الأحد بتاريخ 27/ 3/ 1441هـ بتحقيق 60% من الاكتفاء الذاتي من الاستهلاك المحلي بإنتاج شركات دواجن محلية ومنتجين، وذلك حسب مستهدفات برنامج التحول الوطني، فيما أبدت الشركات استعدادها بالسعي لرفع الإنتاج وتحقيق 80% من الاكتفاء الذاتي من الاستهلاك المحلي في نهاية 2024م، وذلك بناءً على طلب معاليه.

ودعت في ختام بيانها العلي القدير أن يحفظ المملكة حكومةً وشعبًا من كافة الشرور وأن يكشف هذه الغمّة قريبًا.تابع آخر أخبار فيروس كورونا covid19



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