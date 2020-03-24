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شكرا لقرائتكم القبض على شخص ادعى استثناءه من قرار منع التجول في القريات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
القبض على شخص ادعى استثناءه من قرار منع التجول في القريات
اتضح لاحقًا أنه يعمل في إحدى الإدارات الحكومية
متابعات الخليج 365 - الجوف
أعلنت شرطة منطقة الجوف عن ضبط مواطن في القريات، ومرافقه ادعى عبر مقطع فيديو أنه مستثنى من قرار منع التجول ولا يمكن منعه، ولكن اتضح لاحقًا أنه يعمل في إحدى الإدارات الحكومية.
وقال المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الجوف المقدم يزيد النومس: إنه خلال متابعة مواقع التواصل الاجتماعي تم رصد مقطع فيديو لشخص يذكر أنه مستثنى من حظر التجول بسبب عمله، ولا يمكن منعه، موضحًا أنه من خلال التحريات من قِبل شرطة محافظة القريات تم التعرف على الشخص، وهو مواطن بالعقد الخامس من العمر، وكان يرافقه مواطن بالعقد الثالث من العمر، وتم ضبطه ومرافقه.
وتابع النومس أنه اتضح أنهما يعملان في إحدى الإدارات الحكومية، وجرى إكمال الإجراءات النظامية بحقهما.
وبدأت المملكة أمس الاثنين تطبيق قرار منع التجول تنفيذًا للأمر الملكي الكريم القاضي بمنع التجول من السابعة مساءً حتى السادسة من صباح اليوم التالي لمدة 21 يومًا ضمن إجراءات مجابهة انتشار فيروس كورونا في السعودية.
ودعت وزارة الداخلية المواطنين والمقيمين إلى البقاء في المنزل والتقيد بقواعد منع التجول.
وقالت الداخلية: حفاظًا على صحتكم وسلامتكم وأمنكم نأمل منكم البقاء في منازلكم والالتزام بالتعليمات التي وضعت من أجلكم.
وتابعت: بقاؤكم في منازلكم يبرهن استشعاركم بالمسؤولية، صحتكم تهمنا وأمنكم واجبنا.تابع آخر أخبار فيروس كورونا covid19
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