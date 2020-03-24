شكرا لقرائتكم خبر

أمانة جدة تواصل أعمال المتابعة الميدانية على الأسواق لمنع انتشار كورونا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة_جدة واصلت أمانة محافظة جدة ممثلة في البلديات الفرعية والإدارات العامة المرتبطة بها أعمال الرقابة المكثفة على المنشئات الغذائية والتموينية وأسواق النفع العام وذلك للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية والإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من خطر انتشار فايروس "كورونا" المستجد ومتابعة تطبيق الاشتراطات النظامية والصحية كافة. وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس/ محمد بن إبراهيم الزهراني أن الأمانة مستمرة في جولاتها اليومية على الأنشطة الغذائية من خلال تسخير كافة الإمكانيات والكوادر البشرية لمتابعة وضبط المنتجات والمخزون بالتعاون مع الجهات المعنية، مبينا أن الجولات شملت: أسواق الخضار والفواكه وسوق السمك وسوق الأنعام والمسالخ والأنشطة التجارية والصحية والمستودعات ومنافذ بيع الجملة والتجزئة للسلع التموينية والأساسية والصيدليات للتحقق من توافر الكميات التي تلبي حاجة المستهلك. وأضاف وكيل الأمين للبلديات الفرعية أن الفرق الميدانية تتعقب المحال والمواقع المغلقة مسبقا واتخاذ الإجراءات النظامية حال رصد المخالفة مشيراً إلى أن أعمال مراقبة المحال المستثناة متواصلة أثناء فترة "منع التجول" لـ تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية والتدابير الاحترازية لحماية المواطن والمقيم



Advertisements

ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

كانت هذه تفاصيل خبر أمانة جدة تواصل أعمال المتابعة الميدانية على الأسواق لمنع انتشار كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.