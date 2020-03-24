السعودية | السعودية: القبض على فتاة حرّضت على مخالفة منع التجول

شكرا لقرائتكم السعودية: القبض على فتاة حرّضت على مخالفة منع التجول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية، اليوم الثلاثاء، أنه جرى التعرف على هوية فتاة والقبض عليها وإحالتها إلى النيابة العامة، وذلك بعد القرار الصادر من النائب العام بشأن القبض عليها لظهورها في مقطع فيديو متداول يظهر محتواه تحريض الفتاة على مخالفة الأمر الملكي الصادر بمنع التجول.

كما أكد المصدر أن النيابة العامة باشرت إجراءات التحقيق معها فور مثولها أمام المحقق المختص، وإحاطته بإجراءات التحقيق للواقعة من جميع جوانبها، والوقوف على كافة ملابساتها وتداعياتها، وأن القضية ما زالت تحت الإجراء.

وبيّن المصدر أن إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام يُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، ويعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل خمس سنوات، وغرامة تصل ثلاثة ملايين ريال، مع مصادرة الأجهزة المستخدمة في الجريمة، ونشر الحكم حال الإدانة على نفقة المحكوم عليه.

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وأهاب المصدر بالجميع التحلي بالمسؤولية الجادة، والوعي التام فيما يتم تداوله عبر الوسائط الاجتماعية، والتزيّن بأخلاقيات المواطنة المثالية بالامتثال الأكمل لأمر خادم الحرمين الشريفين بمنع التجول، حرصاً على سلامة وصحة الجميع.

فتاة حرضت على منع التجول في السعودية

وكانت النيابة العامة قد أصدرت في وقت سابق، أمرها بالقبض على الفتاة، وذلك بناءً على ما تم رفعه من قبل وحدة الرصد في النيابة العامة بشأن تداول مقطع الفيديو، وبناءً على ما اقتضته المصلحة العامة فقد أصدرت النيابة العامة أمرها بتحريك الدعوى الجزائية العامة استناداً إلى المادة (17) من نظام الإجراءات الجزائية ومباشرة إجراءات الاستدلال طبقاً للمواد (24، 27، 28) من ذات النظام، بعد القيام بإجراءات البحث والتحري والتحقق من صحة المقطع ونسبته لمن ظهرت به، والقبض على المعنية فيه واستكمال الموجب النظامية بحقها.

وأشار المصدر إلى أن النيابة العامة تتابع كل ما هو منطوٍ على سلوكيات مجرمة وما فيه انتهاك للأمر الملكي الصادر بمنع التجول والتعليمات المتعلقة به والتحريض على عدم الالتزام بذلك، وأن النيابة العامة لن تتهاون، وستطبق الأنظمة بكل حزم على المتجاوز في هذا الشأن.

إلى ذلك، صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل، أنه بالإشارة للمقطع المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي، وتظهر فيه إحدى المواطنات تتحدث عن إصرارها على عدم الامتثال للتعليمات الخاصة بمنع التجول والتباهي بفعلتها فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضلٍ من الله - عن ضبط المواطنة وهي بالعقد الرابع من العمر، حيث جرى إيقافها واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها.