، خطوة للخارج قد تجلب الفيروس.. الهند تفرض إغلاقًا تامًّا على أنحاء البلاد لمواجهة "كورونا" ،

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أمر رئيس الوزراء ناريندرا مودي، اليوم (الثلاثاء)، بفرض الإغلاق التام على مجمل أنحاء الهند التي يبلغ عدد سكانها 1,3 مليار نسمة، لمدة ثلاثة أسابيع؛ لمكافحة وباء كورونا المستجد.
وقال رئيس الحكومة الهندية في خطاب متلفز إلى الأمة: "اعتبارًا من منتصف ليل اليوم، ستدخل البلاد بأكملها في حالة عزل؛ لإنقاذ الهند؛ لإنقاذ كل مواطن؛ من أجلكم ومن أجل عائلاتكم"، وفقًا لـ"فرانس 24".
وشدّد على ضرورة التزام الإجراء قائلًا: "إذا لم يتمّ احترام الـ21 يومًا، سيعود بلدكم وعائلاتكم 21 عامًا إلى الوراء".
وطالب رئيس الوزراء المواطنين باحترام عدم الاختلاط والبقاء في المنازل.
وقال "مودي": "تذكروا أن خطوة واحدة خارج منازلكم يمكن أن تجلب فيروس كورونا المستجدّ الخطير إلى بيوتكم".
وسجّلت الهند 519 إصابة مؤكدة بالفيروس، و10 وفيات، بحسب الحصيلة الأخيرة الرسمية الصادرة مساء الثلاثاء.
24 مارس 2020 - 29 رجب 1441 07:51 PM
يستمرّ 21 يومًا ويدخل حيّز التنفيذ منتصف الليلخطوة للخارج قد تجلب الفيروس.. الهند تفرض إغلاقًا تامًّا على أنحاء البلاد لمواجهة "كورونا"
أمر رئيس الوزراء ناريندرا مودي، اليوم (الثلاثاء)، بفرض الإغلاق التام على مجمل أنحاء الهند التي يبلغ عدد سكانها 1,3 مليار نسمة، لمدة ثلاثة أسابيع؛ لمكافحة وباء كورونا المستجد.
وقال رئيس الحكومة الهندية في خطاب متلفز إلى الأمة: "اعتبارًا من منتصف ليل اليوم، ستدخل البلاد بأكملها في حالة عزل؛ لإنقاذ الهند؛ لإنقاذ كل مواطن؛ من أجلكم ومن أجل عائلاتكم"، وفقًا لـ"فرانس 24".
وشدّد على ضرورة التزام الإجراء قائلًا: "إذا لم يتمّ احترام الـ21 يومًا، سيعود بلدكم وعائلاتكم 21 عامًا إلى الوراء".
وطالب رئيس الوزراء المواطنين باحترام عدم الاختلاط والبقاء في المنازل.
وقال "مودي": "تذكروا أن خطوة واحدة خارج منازلكم يمكن أن تجلب فيروس كورونا المستجدّ الخطير إلى بيوتكم".
وسجّلت الهند 519 إصابة مؤكدة بالفيروس، و10 وفيات، بحسب الحصيلة الأخيرة الرسمية الصادرة مساء الثلاثاء.
، خطوة للخارج قد تجلب الفيروس.. الهند تفرض إغلاقًا تامًّا على أنحاء البلاد لمواجهة "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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