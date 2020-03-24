محمد بن مسعود - الدمام - تعقيم وتطهير وتطييب المقام بمواد صديقة للبيئة قامت وكالة الشؤون الفنية والخدمة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للتشغيل والصيانة، بأعمال الصيانة الدورية لمقام إبراهيم - عليه السلام -.

وتضمنت الصيانة مزيد إجراءات من تعقيم وتطهير وتطييب المقام بمواد صديقة للبيئة، إضافة إلى الأعمال الدورية من تبديل القطع النحاسية وصيانة القطع الخاصة بحماية أجزاء المقام.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن توجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، باستمرار كافة أعمال الصيانة الدورية للمسجد الحرام إضافة إلى رفع مستوى الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فايروس كورونا (كوفيد - 19). شؤون الحرمين الشريفين تجري صيانة كاملة لمقام إبراهيم وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-03-24 قامت وكالة الشؤون الفنية والخدمة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للتشغيل والصيانة، بأعمال الصيانة الدورية لمقام إبراهيم - عليه السلام -.

وتضمنت الصيانة مزيد إجراءات من تعقيم وتطهير وتطييب المقام بمواد صديقة للبيئة، إضافة إلى الأعمال الدورية من تبديل القطع النحاسية وصيانة القطع الخاصة بحماية أجزاء المقام.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن توجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، باستمرار كافة أعمال الصيانة الدورية للمسجد الحرام إضافة إلى رفع مستوى الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فايروس كورونا (كوفيد - 19). 24 مارس 2020 - 29 رجب 1441 Advertisements 07:16 PM تعقيم وتطهير وتطييب المقام بمواد صديقة للبيئة تعقيم وتطهير وتطييب المقام بمواد صديقة للبيئة قامت وكالة الشؤون الفنية والخدمة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للتشغيل والصيانة، بأعمال الصيانة الدورية لمقام إبراهيم - عليه السلام -.

وتضمنت الصيانة مزيد إجراءات من تعقيم وتطهير وتطييب المقام بمواد صديقة للبيئة، إضافة إلى الأعمال الدورية من تبديل القطع النحاسية وصيانة القطع الخاصة بحماية أجزاء المقام.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن توجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، باستمرار كافة أعمال الصيانة الدورية للمسجد الحرام إضافة إلى رفع مستوى الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فايروس كورونا (كوفيد - 19). ، شؤون الحرمين الشريفين تجري صيانة كاملة لمقام إبراهيم ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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