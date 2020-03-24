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نفذت بلدية محافظة المويه، عددًا من الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا، شملت تطهير وتعقيم مبنى المحافظة والطرق الرئيسة داخل الأحياء.
جاء ذلك بمتابعة من محافظ المويه، أحمد بن عبدالله عبدالدائم.
كما تنفّذ "البلدية" جولات مراقبة على الأسواق والمحلات بشكل يومي؛ تنفيذًا للتوجيهات، وحفاظًا على السلامة العامة.
فيروس كورونا الجديد
بلدية المويه تنفّذ عددًا من الإجراءات الاحترازية ضدّ كوروناصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-24
نفذت بلدية محافظة المويه، عددًا من الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا، شملت تطهير وتعقيم مبنى المحافظة والطرق الرئيسة داخل الأحياء.
جاء ذلك بمتابعة من محافظ المويه، أحمد بن عبدالله عبدالدائم.
كما تنفّذ "البلدية" جولات مراقبة على الأسواق والمحلات بشكل يومي؛ تنفيذًا للتوجيهات، وحفاظًا على السلامة العامة.
24 مارس 2020 - 29 رجب 1441
06:40 PM
24 مارس 2020 - 29 رجب 1441
07:32 PM
شملت تعقيم مبنى المحافظة والطرق وتفقّد الأسواق
نفذت بلدية محافظة المويه، عددًا من الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا، شملت تطهير وتعقيم مبنى المحافظة والطرق الرئيسة داخل الأحياء.
جاء ذلك بمتابعة من محافظ المويه، أحمد بن عبدالله عبدالدائم.
كما تنفّذ "البلدية" جولات مراقبة على الأسواق والمحلات بشكل يومي؛ تنفيذًا للتوجيهات، وحفاظًا على السلامة العامة.
، بلدية المويه تنفّذ عددًا من الإجراءات الاحترازية ضدّ كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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