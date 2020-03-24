، لجنة متابعة مستجدات "كورونا" تواصل اجتماعاتها وتشدد على تفاعل الجميع مع قرار منع التجول ،

محمد بن مسعود - الدمام - تسجيل 205 حالات إصابة جديدة بالفيروس.. جدة تتصدر بـ82 ثم الرياض 69 والباحة 12

عقدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس "كورونا" ظهر اليوم الثلاثاء، اجتماعها الرابع والثلاثين برئاسة وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عدداً من القطاعات الحكومية ذات العلاقة، حيث اطلعت على كل التقارير والتطورات حول الفيروس، كما جرى استعراض الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم والحالات المسجلة في المملكة والاطمئنان على أوضاعهم الصحية، مع التأكيد على استمرار تطبيق كل الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول وتعزيزها، واتخاذ كل الإجراءات الإحترازية للتصدي له ومنع انتشاره، وأثنت على تفاعل الجميع مع قرار منع التجول ودعتهم للبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة خلال فترة السماح بالتجول.

وعقب الاجتماع تم عقد مؤتمر صحفي شارك فيه كل من متحدث وزارة الصحة د. محمد العبدالعالي والمتحدث الأمني لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، ومتحدث وزارة التجارة الأستاذ عبدالرحمن الحسين، حيث أوضح متحدث "الصحة" أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس "كورونا" الجديد (COVID -19) حول العالم بلغ (383) ألف حالة، وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها (102) ألف حالة حتى الآن، كما بلغ عدد الوفيات (16600) حالة.

وأضاف أنه تم تسجيل (205) حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا" كوفيد-19، في المملكة، منها ‎ (119)حالة رُصدت في حالات ارتبطت بالسفر ومعزولة صحياً منذ قدومها إلى منافذ المملكة، وبقية الحالات وعددها (86) حالة، من بينها (43) مرصودة مسبقاً وتحت المتابعة الصحية كونها مخالطة لحالات سابقة، والمتبقية قيد التقصي الوبائي.

وتوزعت هذه الحالات الجديدة في المدن التالية:

جدة 82، والرياض 69، والباحة 12، وبيشة 8، ونجران 8، وأبها 6، والدمام 6، والقطيف 6، وجازان 3، والخبر 2، والظهران 2، والمدينة المنورة 1.

وبهذا يبلغ العدد التراكمي للحالات من مرض كوفيد-19 في المملكة (767) حالة تتلقى الرعاية وحالتها مستقرة، باستثناء (3) حالات حرجة، وحالة وفاة هي الأولى لمقيم من الجنسية الأفغانية يبلغ من العمر 51 عاماً بالمدينة المنورة، حضر إلى قسم الطوارئ في حالة صحية متأخرة وتدهورت حالته الصحية بشكل سريع وتوفاه الله ليلة أمس.

فيما تعافى منها بفضل الله (9) حالات إضافية ليصل إجمالي الحالات المتعافية إلى (28) حالة ولله الحمد.

وأكد على الجميع بالالتزام بهذه التوصيات لسلامتهم وصحتهم، ولصحة المجتمع كتجنب المصافحة، والمداومة على غسل اليدين، وتغطية الفم عند السعال والعطاس والتخلص من المناديل بشكل سليم، والبقاء في المنازل قدر الإمكان، والبعد عن التجمعات، وعدم الخروج إلا للضرورة، وتطبيق جميع إجراءات العزل: لكل من قدم من خارج المملكة والعزل الصحي لمدة 14 يوماً.

وجدد التوصية بالقيام بالاستفادة من خدمة التقييم الذاتي عن أعراض الإصابة بفيروس "كورونا" على التطبيق الذكي (موعد) الذي تقدمه وزارة الصحة لكل المواطنين والمقيمين.

وواصل التحذير من الشائعات ونحث الجميع على الرجوع للمصادر الموثوقة وما تعلنه وزارة الصحة، وكل من لديه أعراض أو استفسار أو استشارة نرحب بتواصلهم على الرقم 937 على مدار الساعة.

من جانبه، أكد المتحدث الرسمي بوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب أنه خلال يوم أمس، وهو اليوم الأول لتطبيق قرار منع التجول في جميع مناطق ومحافظات ومراكز المملكة كافة لم يتم تسجيل أي ملاحظات، وكان هناك التزام عالٍ من قبل المواطنين والمقيمين مما يدل على إدراكهم لأهمية هذا القرار الهادف إلى مكافحة انتشار فيروس "كورونا" الجديد.

وأفاد بأنه تم رصد عدد محدود من المخالفات أثناء فترة منع التجول وتم التعامل معها من قبل رجال الأمن وتطبيق التعليمات التي تم الإعلان عنها من قبل وزارة الداخلية.

ولفت النظر إلى أنه تم رصد بعض المقاطع التي تقلل وتشكك بقرار منع التجول، وقامت الجهات الأمنية بضبط من قام بتصويرها وتطبيق العقوبات بحقهم سواء عقوبات منع التجول أو عقوبات نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

ودعا الجميع من المواطنين والمقيمين إلى التصدي للشائعات وأخذ المعلومات من الجهات الحكومية والرسمية، مبيناً أن لكل جهة حسابات رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولفت النظر إلى أنه يتم عبر حساب وكالة الأنباء السعودية الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي نشر جميع البيانات الحكومية والحالات بكل شفافية.

وأكد أن قرار منع التجول يتم تطبيقه كذلك على الطرق السريعة، حاثاً الجميع على تنسيق أوقاتهم للسفر، وفقاً لقرار منع التجول.

بعد ذلك أوضح متحدث وزارة التجارة الأستاذ عبدالرحمن الحسين أنه مع انقضاء أول يوم لمنع التجول ولله الحمد تواجدت الفرق الرقابية في كافة منافذ البيع في مختلف مناطق ومدن المملكة، مؤكداً أن السلع فيها وفرة كبيرة جداً والمخزون عالٍ، إضافة إلى التحقق من استمرارية كل الخدمات المقدمة للمواطن من تموينات وهايبر ماركت ومحال لبيع اللحوم والدواجن والأسماك والخضار والفواكه والمخابز بمختلف أنواعها والتي كلها مستمرة في تقديم الخدمة للمواطن سواء كانت في أوقات السماح بالتجول أو حتى في خارج أوقات السماح في أوقات المنع هي مفتوحة وتقدم كل الخدمات عبر تطبيقات التوصيل الإلكترونية.

وأبان "الحسين" أنه خلال هذا اليوم قامت الفرق الرقابية بوزارة التجارة والاستثمار بـ 3100 جولة وهي منتشرة وتمارس أعمالها حتى في أوقات المنع من التجول، أيضاً مركز البلاغات يستقبل كل البلاغات والمخالفات على أي ملاحظة يلاحظها المستهلك خلال الـ 24ساعة وكان هناك 3300 بلاغ من المستهلكين تمت مباشرتها فوراً، وتبين أن نصف هذه البلاغات فيما يتعلق بارتفاع الأسعار كانت على الخضر والفواكه وارتفاع أسعار في المعقمات والكمامات كلها تم رصدها، مشدداً على أن قضية التلاعب بالأسعار هي خط أحمر، والوزارة لا تتجاوز أو تتغاضى عنها أبداً وببساطة يتم الرجوع إلى هذا المتجر أو المنشأة ومن ثم إلى فوترة السلع التي اشترى بها البضائع ومن ثم يتم الكشف بسهولة وببساطة عن مسألة رفع السعر المتعمد وافتعال أزمة لذلك الفرق الرقابية صارمة بضبط هذه المخالفات.

ولفت النظر إلى أن الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال مستمرة خلال 24 ساعة، حيث كان هناك 3600 خدمة لقطاع الأعمال عبر الهاتف وأكثر من 800 خدمة إلكترونية تمت لقطاع الأعمال أيضاً، مشيراً إلى أن قرار منع التجول يمكن جميع المنشآت الأساسية في الأنشطة التسعة التي ذكرت بالأمس أنها تزاول كل أعمالها وهي الهايبر ماركت والتموينات ومحال لبيع اللحوم والدواجن والأسماك والخضر والفواكه والمخابز بمختلف أنواعها، والتي كلها تسير وتعمل على مدار الساعة.

فيروس كورونا الجديد حظر التجول وزارة الصحة