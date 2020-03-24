، "آل عمر" يقف ميدانياً على جهود شرطة صامطة ،

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وقف مساعد مدير شرطة منطقة جازان للتخطيط والتطوير العميد عيسى محمد عمر آل عمر، ميدانياً على الجهود التي تبذلها شرطة محافظة صامطة في سبيل متابعة تنفيذ الأمر الملكي، موجهاً شكره لمدير شرطة صامطة وأفراد المركز وأفراد الدعم على الجهود التي بذلوها، الأمر الذي انعكس على النجاح وتقيد الجميع.
وأهاب "آل عمر" بدور المواطن في الالتزام بالتوجيهات السامية، حيث باشر العمل ميدانياً مع مدير شرطة صامطة العقيد سعد القحطاني، ومن نقاط التفتيش الموزعة داخل المحافظة وخارجها.
ووجّه شكره للأفراد والضباط العاملين في الميدان، واطّلع على خلوّ شوارع المحافظة من المركبات، الأمر الذي يثبت التزام المواطن وتقيده بتوجيهات ولاة أمر هذه البلاد، وتقيد الجميع بالتعليمات الصادرة من الجهات الرسمية متمنياً السلامة للجميع.
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"آل عمر" يقف ميدانياً على جهود شرطة صامطةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-24
وقف مساعد مدير شرطة منطقة جازان للتخطيط والتطوير العميد عيسى محمد عمر آل عمر، ميدانياً على الجهود التي تبذلها شرطة محافظة صامطة في سبيل متابعة تنفيذ الأمر الملكي، موجهاً شكره لمدير شرطة صامطة وأفراد المركز وأفراد الدعم على الجهود التي بذلوها، الأمر الذي انعكس على النجاح وتقيد الجميع.
وأهاب "آل عمر" بدور المواطن في الالتزام بالتوجيهات السامية، حيث باشر العمل ميدانياً مع مدير شرطة صامطة العقيد سعد القحطاني، ومن نقاط التفتيش الموزعة داخل المحافظة وخارجها.
ووجّه شكره للأفراد والضباط العاملين في الميدان، واطّلع على خلوّ شوارع المحافظة من المركبات، الأمر الذي يثبت التزام المواطن وتقيده بتوجيهات ولاة أمر هذه البلاد، وتقيد الجميع بالتعليمات الصادرة من الجهات الرسمية متمنياً السلامة للجميع.
24 مارس 2020 - 29 رجب 1441
06:10 PM
24 مارس 2020 - 29 رجب 1441
07:32 PM
أشاد بجهود رجال الأمن وتجاوب المواطنين
وقف مساعد مدير شرطة منطقة جازان للتخطيط والتطوير العميد عيسى محمد عمر آل عمر، ميدانياً على الجهود التي تبذلها شرطة محافظة صامطة في سبيل متابعة تنفيذ الأمر الملكي، موجهاً شكره لمدير شرطة صامطة وأفراد المركز وأفراد الدعم على الجهود التي بذلوها، الأمر الذي انعكس على النجاح وتقيد الجميع.
وأهاب "آل عمر" بدور المواطن في الالتزام بالتوجيهات السامية، حيث باشر العمل ميدانياً مع مدير شرطة صامطة العقيد سعد القحطاني، ومن نقاط التفتيش الموزعة داخل المحافظة وخارجها.
ووجّه شكره للأفراد والضباط العاملين في الميدان، واطّلع على خلوّ شوارع المحافظة من المركبات، الأمر الذي يثبت التزام المواطن وتقيده بتوجيهات ولاة أمر هذه البلاد، وتقيد الجميع بالتعليمات الصادرة من الجهات الرسمية متمنياً السلامة للجميع.
، "آل عمر" يقف ميدانياً على جهود شرطة صامطة ،
المصدر : الخليج 365
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