شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. حكم من صلى إلى جهة يعتقد أنها هي القبلة لمدة شهر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): أوضح الشيخ سعد الخثلان حكم من صلى إلى جهة يعتقد أنها هي القبلة لمدة شهر ثم تبين له أن القبلة خلاف الجهة التي صلى إليها. أوضح الشيخ سعد الخثلان حكم من صلى إلى جهة يعتقد أنها هي القبلة لمدة شهر ثم تبين له أن القبلة خلاف الجهة التي صلى إليها. وقال الشيخ : إن من يفعل ذلك لم يطالب بإعادة العبادة مرة أخرى مادام كان يعتقد أنها صحيحة ولا يعرف أنها خطأ. وأضاف الشيخ : من فعل عبادة واعتقد صحتها فلا يلزم إعادتها.

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