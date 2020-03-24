جريان السيول في عرعر (فيديو)

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الرياض - علي القحطاني - الحدود الشمالية (صدى): وثق مقطع فيديو، جريان السيول في محافظة عرعر بالحدود الشمالية اليوم الثلاثاء، في أعقاب هطول الأمطار الغزيرة. وثق مقطع فيديو، جريان السيول في محافظة عرعر بالحدود الشمالية اليوم الثلاثاء، في أعقاب هطول الأمطار الغزيرة. أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تحذيرًا من الأمطار الرعدية على الحدود الشمالية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية الأفقية كما تستمر حتى الحادية عشر مساء اليوم الثلاثاء.

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