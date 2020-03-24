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رؤية هلال شعبان في تمير

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تعذر رؤية هلال شهر شعبان مساء اليوم الثلاثاء، في سدير، بينما تم رؤيته في تمير.

ويُنتظر بيان المحكمة العليا، بشأن رؤية هلال شعبان، إذ سيتم إصداره بعد قليل.

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