شكرا لمتابعة خبر عن رؤية هلال شعبان في تمير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تعذر رؤية هلال شهر شعبان مساء اليوم الثلاثاء، في سدير، بينما تم رؤيته في تمير.

ويُنتظر بيان المحكمة العليا، بشأن رؤية هلال شعبان، إذ سيتم إصداره بعد قليل.