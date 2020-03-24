شكرا لمتابعة خبر عن رؤية هلال شعبان في تمير والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):تعذر رؤية هلال شهر شعبان مساء اليوم الثلاثاء، في سدير، بينما تم رؤيته في تمير.
ويُنتظر بيان المحكمة العليا، بشأن رؤية هلال شعبان، إذ سيتم إصداره بعد قليل.
كانت هذه تفاصيل خبر رؤية هلال شعبان في تمير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.