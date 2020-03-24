شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. ‏«المطلق» يوضح الهدي النبوي في التعامل مع الأمراض المعدية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح عضو هيئة كبار العلماء، المستشار في الديوان الملكي، الشيخ الدكتور عبدالله المطلق، ركائز الهدي النبوي في التعامل مع الأمراض المعدية.

وأوضح أن الركيزة الأولى تتمثل في عزل الإنسان نفسه، فإن كان مريضًا لا يتسبب في عدوى غيره، وإن كان سليمًا لا تنتقل إليه العدوى.

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وتناول الشيخ المطلق مضمون حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: «فرّ من المجزوم فرارك من الأسد»، موضحا أن المسلم يجب أن يكون حريصًا على سلامة نفسه وعلى سلامة غيره، وهذا مقتضى الإيمان مصداقًا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه».

ونبه الشيخ المطلق على ضرورة تجنب المصافحة، وتجنب الاختلاط مع الأشخاص الآخرين خاصة من لا نعرفهم.