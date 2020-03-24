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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضح الأمن العام الأنشطة المستثناه من قرار منع التجول للحد من انتشار فيروس " كورونا ". أوضح الأمن العام الأنشطة المستثناه من قرار منع التجول للحد من انتشار فيروس " كورونا ". وتضمنت الأنشطة : " القطاعات الأمنية - قطاع الأغذية مثل " التموينات والسوبر ماركت ومحلات بيع الخضار والدواجن واللحوم، والمخابز والمصانع والمعامل الغذائية. كما تتضمن " القطاع الصحي - قطاع النقل - أنشطة الطاقة - قطاع الخدمات المالية والتأمين وخدمات الإتصالات وقطاع المياه.

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