أمانة عسير تخفض حدة الإضاءة في الشوارع والحدائق

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الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى): أطلقت أمانة منطقة عسير، اليوم الثلاثاء، مبادرة لترشيد استهلاك الطاقة عبر خفض حدة الإضاءة في الشوارع والحدائق العامة أثناء ساعات الحظر . أطلقت أمانة منطقة عسير، اليوم الثلاثاء، مبادرة لترشيد استهلاك الطاقة عبر خفض حدة الإضاءة في الشوارع والحدائق العامة أثناء ساعات الحظر . وكانت أمانة منطقة عسير قد اتخاذت التدابير البلدية الوقائية من عدوى فيروس كورونا الجديد من خلال رش وتطهير المنشآت الرياضية و مرافقها بالمنطقة. كما قامت الأمانة خلال الحملة بتوعية و تثقيف جميع العاملين للتقيد بالإجراءات الوقائية وضرورة ارتداء الكمامات والقفازات علاوة على عملية التطهير والتعقيم المستمر وتوفير كافة ما يلزم للعاملين للمحافظة على سلامتهم.

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