شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. حقيقة إغلاق مستشفى الأمير محمد بن ناصر بسبب حالة كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

تناقلت بعض حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، شائعات تفيد بغلق مستشفى الأمير محمد بن ناصر في ‎جازان جنوب السعودية ، بسبب اكتشاف حالة مصابة بكورونا.

ونفى مراسل قناة «العربية» هذه الشائعات، مؤكدا أن وزارة الصحة تعلن عن الحالات بشفافية وتتخذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية وسلامة جميع المواطنين.

ولفت إلى أن حقيقة الأمر أن أحد المخالطين الذي قدم من إحدى الدول الموبوءة، وقام بزيارة مريض يعاني من مشاكل في الأمعاء، وبعدها تحول من مريض بمشاكل في الأمعاء إلى مصاب بفيروس كورونا، بعد فحص أجرته الصحة وعليه تم نقله إلى مستشفى آخر لاستكمال علاجه.

وأكد أن المستشفى تعمل بشكل طبيعي ولا توجد أي مشكلة كما أشيع حيث أن الصحة تتابع الحالات بما يساهم في شفائها سريعا مع منع انتشار فيروس كورونا.