شكرا لمتابعة خبر عن شرطة نجران تكشف ملابسات الإطاحة بمصور "الأرفف الفارغة" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى):

تأكيدًا لما نشرته "صدى" بشأن القبض على مصور مقطع "الأرفف الفارغة" في نجران بعد توجيه سمو أمير نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد بذلك، أصدرت شرطة نجران بيانًا بكشف ملابسات الواقعة.

وكانت "صدى" قد نشرت خبرًا اليوم الثلاثاء عن القبض على مصور المقطع الذياستهدف تصوير جهة من الأرفف المفرغة من بعض السلع لانتقالها لقسم حديث داخل المتجر؛ متجاهلًا العبارة المكتوبة عليها "تم انتقال الشامبوهات والكريمات إلى القسم الجديد".

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و صرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة نجران، بأنه بالإشارة للمقطع المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي ويظهر فيه المصور عددًا من الأرفف الفارغة في أحد المحلات التجارية الكبيرة، مدعياً خلوها من السلع الغذائية، مما يوحي بوجود أزمة غذائية في المنطقة، وبعد التحقق من ذلك من قبل الجهات المختصة، فقد اتضح خلاف ما زعم تماماً، وأن "الأرفف الفارغة" مستحدثة لغرض التوسعة، وخصصت كقسم جديد للمنظفات.

وأكد المتحدث أنه بفضل من الله، ثم جهود فرق البحث والتحري تم القبض عليه وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، وجارِ استكمال الإجراءات التحقيق الأولية تمهيدًا لإحالته لجهة الاختصاص.

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