الداخلية: غرامات مالية على المشككين في تطبيق أمر منع التجوال

قال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، إنه سيتم فرض غرامات على المشككين في تطبيق قرار منع التجوال، مشيرًا إلى أن اليوم الأول لتطبيق القرار شهد التزامًا عاليًا من المواطنين بتطبيقه.

وأضاف «الشلهوب»، خلال المؤتمر الصحفي اليومي بشأن مستجدات الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19»، أن قرار منع التجوال يشمل التنقل بين المدن في المملكة، داعيًا المواطنين والمقيمين إلى التصدي للشائعات.

وأصدر خادم الحرمين الشريفين، أمرًا بمنع التجوال للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، ابتداءً من الساعة الـ 7 مساءً وحتى الساعة الـ 6 صباحًا لمدة (21) يومًا من مساء أمس الاثنين 28 رجب 1441هـ، الموافق 23 مارس 2020م.

واوضحت وزارة الداخلية، تغريم مخالفي أمر منع التجوال بغرامة 10 آلاف ريال، مع مضاعفتها في حال تكرار المخالفة.

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