التأمينات تعفي المنشآت من غرامات تأخير اشتراكات فبراير ومارس

أعلنت المؤسسة العامّة للتأمينات الاجتماعية، إعفاء جميع المنشآت من غرامات التأخير لاشتراكات شهري فبراير ومارس للعام الجاري، المستحقّ سدادها خلال شهري مارس وإبريل، استشعارًا منها لما تمر به منشآت القطاع الخاص من ظروف مالية بسبب تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأشارت إلى أن هذا الإعفاء لا يمتدّ لغرامات التأخير المفروضة عن أي شهر يسبق الشهرين الموضحين مسبقاً، على أن يتم استئناف احتساب غرامات التأخير اعتباراً من 15 مايو من العام الجاري.

وفي سياق آخر، أعلنت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، أنها تعرفت على هوية فتاة بعد ظهورها في فيديو متداول، تحرّض على مخالفة الأمر الملكي الصادر بمنع التجول.

وأوضحت النيابة العامة، أنه تمّت مباشرة إجراءات التحقيق معها، والوقوف على كل ملابسات القضية وتداعياتها. مشيرة إلى أن الفتاة ما زالت تحت الإجراء.

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