أعلنت المؤسسة العامّة للتأمينات الاجتماعية، إعفاء جميع المنشآت من غرامات التأخير لاشتراكات شهري فبراير ومارس للعام الجاري، المستحقّ سدادها خلال شهري مارس وإبريل، استشعارًا منها لما تمر به منشآت القطاع الخاص من ظروف مالية بسبب تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.
وأشارت إلى أن هذا الإعفاء لا يمتدّ لغرامات التأخير المفروضة عن أي شهر يسبق الشهرين الموضحين مسبقاً، على أن يتم استئناف احتساب غرامات التأخير اعتباراً من 15 مايو من العام الجاري.
وفي سياق آخر، أعلنت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، أنها تعرفت على هوية فتاة بعد ظهورها في فيديو متداول، تحرّض على مخالفة الأمر الملكي الصادر بمنع التجول.
وأوضحت النيابة العامة، أنه تمّت مباشرة إجراءات التحقيق معها، والوقوف على كل ملابسات القضية وتداعياتها. مشيرة إلى أن الفتاة ما زالت تحت الإجراء.
أقرا أيضا:
إيران تسجل 122 وفاة جديدة بكورونا و1762 إصابة في 24 ساعة
كانت هذه تفاصيل خبر التأمينات تعفي المنشآت من غرامات تأخير اشتراكات فبراير ومارس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.