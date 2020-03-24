الجهات الأمنية تطيح بمصور «فيديو الأرفف الفارغة» بنجران

ألقت الجهات الأمنية القبض على مصور فيديو «الأرفف الفارغة» في منطقة نجران؛ تنفيذًا لتوجيه أمير المنطقة الأمير جلوي بن عبدالعزيز. وكانت إمارة نجران، قد أكدت أن الأمير جلوي وجّه بالقبض على مصور فيديو الأرفف الفارغة، والذي أذاع في تصويره انتهاء السلع من أحد المتاجر الغذائية بالمنطقة. وأشارت إلى أن مصور الفيديو استهدف تصوير جهة من الأرفف المفرغة من بعض السلع، بينما جرى نقلها لقسم حديث داخل المتجر. اقرأ أيضا : أمير نجران يوجه بالقبض على مصور فيديو «الأرفف الفارغة»

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