بالفيديو.. الداخلية تعلن آلية التعامل مع الاستراحات والمخيّمات المخالفة لمنع التجوال

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، الطريقة التي تتعامل بها الجهات الأمنية مع الاستراحات والمخيمات المخالفة التي تم إغلاقها.
وأكد خلال المؤتمر الصحفي المشترك اليوم الثلاثاء، مع متحدث وزارة الصحة حول مستجدات الأوضاع بشأن فيروس كورونا المستجد ومنع التجول، أنه تم تطبيق العقوبات كافة على الاستراحات والمخيمات المخالفة.
وقال متحدث الداخلية: «في البداية باشرنا قرار المنع، وطبقنا العقوبات على المخالفين للقرار بفرض غرامة في المرة الأولى 10 آلاف ريال، ثم تتضاعف في المرة الثانية، وفي المرة الثالثة السجن بمدة لا تزيد عن 20 يومًا».
وفي سياق آخر أعلنت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، أنها تعرّفت على هوية فتاة بعد ظهورها في فيديو متداول تحرّض على مخالفة الأمر الملكي الصادر بمنع التجول.
وأوضحت النيابة العامة، أنه تمت مباشرة إجراءات التحقيق معها والوقوف على كل ملابسات القضية وتداعياتها، مشيرة إلى أن الفتاة ما زالت تحت الإجراء.
لمشاهدة الفيديو
#عاجل_السعودية | كيف يتم التعامل مع الاستراحات والمخيمات المخالفة؟.— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) March 24, 2020
متحدث #وزارة_الداخلية يُجيب على ذلك. #فايروس_كورونا pic.twitter.com/VMffcxPMRH
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