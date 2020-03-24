صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل بأنه إشارةً إلى المقطع المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي، وتظهر فيه إحدى المواطنات تتحدث عن إصرارها على عدم الامتثال للتعليمات الخاصة بمنع التجول والتباهي بفعلتها، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن ضبط المواطنة، وهي في العقد الرابع من العمر، وجرى إيقافها واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها.



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كانت هذه تفاصيل خبر إيقاف مواطنة تحدثت عن إصرارها على مخالفة منع التجول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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