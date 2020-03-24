صرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة نجران، بأنه إشارةً إلى المقطع المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه المصور عددا من الأرفف الفارغة في أحد المحلات التجارية الكبيرة، مدّعيا خُلوها من السلع الغذائية، مما يوحي بوجود أزمة غذائية في المنطقة، وبعد التحقق من ذلك من الجهات المختصة، فقد اتضح خلاف ما زعم تماماً، وأن «الأرفف الفارغة» مستحدثة لغرض التوسعة، وخصصت كقسم جديد للمنظفات. وأكد المتحدث أنه -بفضل من الله ثم جهود فرق البحث والتحري- تم القبض عليه وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، وجارِ استكمال الإجراءات التحقيق الأولية، تمهيدًا لإحالته إلى جهة الاختصاص.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القبض على مصور الأرفف الفارغة بنجران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.