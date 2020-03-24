الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تطلق حملة # شاركناعملك عن_بعد

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حملة عبر برنامج التواصل الاجتماعي «تويتر» تحت وسم # شاركناعملك عن_بعد، وذلك لتحفيز جميع الجهات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص، على تقديم خدماتهم وأداء أعمالهم باستخدام التقنية، والتشجيع على استخدامها في تسريع إنجاز المعاملات، حيث يضمن هذا الأسلوب استمرارية الأعمال في الحد الأدنى، خاصة في حالات الطوارئ والأزمات. وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد سليمان الراجحي، أحد المشاركين في الحملة، حيث غرد تغريدة أرفق بها صورة لعقده اجتماعا مع عدد من الوزراء مستخدما التقنيات الحديثة في العمل.



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