

طرابلس 29 رجب 1441 هـ الموافق 24 مارس 2020 م واس

قدم وزير الخارجية الليبي محمد الطاهر سيالة التعازي لوزير الخارجية الإيطالي دي مايو فيمن ماتوا من مواطني بلاده بسبب فيروس «كورونا».

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه سيالة اليوم بـ دي مايو، أكد خلاله تضامن الحكومة والشعب الليبي مع إيطاليا حتى تتجاوز محنتها.

من جهة أخرى ناقش الاتصال نتائج اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذي عُـقد عبر الدوائر المغلقة لمتابعة آخر مستجدات تفشي فيروس «كورونا» وتطورات الأوضاع في عدة مناطق منها الحرب في ليبيا.

// انتهى //

18:52ت م

0156





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وزير الخارجية الليبي يعزّي نظيره الإيطالي في ضحايا فيروس «كورونا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.