السعودية اليوم / محافظ النعيرية يتفقد المراكز التسويقية والسوق المركزي بالمحافظة



الدمام 29 رجب 1441 هـ الموافق 24 مارس 2020 م واس

تفقد محافظ النعيرية إبراهيم بن محمد آل خريف، اليوم، يرافقه رئيس بلدية المحافظة المهندس نايف بن ناصر الرجباني، أحد مراكز التسوق بالمحافظة والسوق المركزي للخضروات والفاكهة، وذلك ضمن سلسلة الزيارات للتأكد من التزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للوقاية من فيروس "كورونا".

واطلع آل خريف، خلال الجولة، على تقيد أصحاب المراكز بتعقيم الأسطح الملامسة وعربات التسوق وطاولات المحاسبة بشكل مستمر، وتوفير معقمات وقفازات لليدين للمتسوقين بالمداخل والمخارج، ومدى الالتزام بمعايير النظافة والتعقيم ووضع فواصل وملصقات أرضية بمسافة آمنة بين المتسوقين، بالإضافة إلى التأكيد على تكثيف الرقابة الصحية على المواد الغذائية والتأكد من حفظها بطريقة سليمة ومطابقة للمواصفات الصحية، والتزام جميع العاملين بتطبيق الاشتراطات الصحية والنظافة الشخصية .

وشاهد توفر الخضروات والفاكهة بالسوق المركزي بالمحافظة، والتزام كافة المحلات بالأسعار المحددة، واهتمامهم بحفظ وعرض المنتجات بطريقة سليمة وصحية ومطابقة للمواصفات، داعياً بلدية محافظة النعيرية إلى تكثيف الزيارات الميدانية والجولات التفتيشية على كافة المنشآت الغذائية والصحية بالمحافظة للتأكد من الالتزام بكافة الضوابط الصحية.

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18:01ت م

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