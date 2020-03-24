السعودية اليوم / الجهات الحيوية المستثناه من منع التجول في منطقة الجوف تقدم خدماتها للجميع بكامل جاهزيتها



سكاكا 28 رجب 1441 هـ الموافق 23 مارس 2020 م واس

تقدم الجهات الحيوية المستثناه من منع التجول خدماتها للمواطنين والمقيمين بكامل جاهزيتها بعد تطبيق توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود - حفظه الله - بمنع التجول من الساعة 7 مساء الى 6 صباحا ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس

ورصد فريق واس بالجوف استقبال المستشفيات للمراجعين في قسم الطوارئ والصيدليات الخاصة التي توفر جميع احتياجات مستفيديها إضافة إلى متاجر بيع المواد الغذائية المكتملة بكل احتياجات الاسرة لتأمين كل ما يحتاجه المواطن والمقيم.

وأكد مدير عام التجارة بمنطقة الجوف سامي بن سعود الرويلي خلال تفقده العديد من المراكز التجارية والتموينية بالمنطقة توفر مختلف السلع التموينية ، مبينا أن الفرق الرقابية بفروع وزارة التجارة في منطقة الجوف تواصل جولاتها الميدانية للتأكد من مدى التزام المنشآت التجارية والتموينية ومراكز الجملة والتجزئة بالتعليمات المحددة خلال هذه الفترة والوقوف على مخزونها الغذائي.

// انتهى //

17:58ت م

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سكاكا 28 رجب 1441 هـ الموافق 23 مارس 2020 م واستقدم الجهات الحيوية المستثناه من منع التجول خدماتها للمواطنين والمقيمين بكامل جاهزيتها بعد تطبيق توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود - حفظه الله - بمنع التجول من الساعة 7 مساء الى 6 صباحا ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا الجديد.ورصد فريق واس بالجوف استقبال المستشفيات للمراجعين في قسم الطوارئ والصيدليات الخاصة التي توفر جميع احتياجات مستفيديها إضافة إلى متاجر بيع المواد الغذائية المكتملة بكل احتياجات الاسرة لتأمين كل ما يحتاجه المواطن والمقيم.وأكد مدير عام التجارة بمنطقة الجوف سامي بن سعود الرويلي خلال تفقده العديد من المراكز التجارية والتموينية بالمنطقة توفر مختلف السلع التموينية ، مبينا أن الفرق الرقابية بفروع وزارة التجارة في منطقة الجوف تواصل جولاتها الميدانية للتأكد من مدى التزام المنشآت التجارية والتموينية ومراكز الجملة والتجزئة بالتعليمات المحددة خلال هذه الفترة والوقوف على مخزونها الغذائي.// انتهى //17:58ت م0141

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