السعودية اليوم / ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس" كورونا" في العراق إلى 316 إصابة مؤكدة



بغداد 29 رجب 1441 هـ الموافق 24 مارس 2020 م واس

سُجلت في العراق خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 50 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 316 إصابة مؤكدة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي اليوم أنه تم خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية تسجيل 50 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، وشفاء 13 حالة أخرى، ووفاة 4 حالات، فيما بلغت حالات الشفاء العام في عموم البلاد 75 حالة، يقابلها 27 حالة وفاة في عموم العراق حتى الآن.

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17:53ت م

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