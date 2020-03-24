

إسلام آباد 29 رجب 1441 هـ الموافق 24 مارس 2020 م واس

أعلنت السلطات الباكستانية اليوم عن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى 918 حالة، وذلك بعد تسجيل إصابات جديدة خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية.

ووفقاً للإحصاء الرسمي الصادر عن الحكومة الباكستانية فقد ارتفعت حالات الوفاة بفيروس كورونا في جميع أنحاء باكستان إلى 7 حالات، وتمثل 6 أشخاص للشفاء.

ويُعد إقليم السند الأكثر تضرراً بفيروس كورنا حيث ارتفعت فيه الإصابات إلى 407 حالات، ويليه إقليم البنجاب بـ267 حالة، وارتفعت الإصابات في إقليم بلوشستان إلى 110 حالات، وإقليم خيبر بختونخواه 38 حالة، وإقليم جيلجيت بلتستان 80 حالة، وحالة واحدة في إقليم كشمير الحرة، و 15 حالة في العاصمة الفيدرالية إسلام آباد.

من جهة أخرى أعلن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان عن حزمة دعم إغاثة تهدف إلى توفير الدعم المالي لمختلف قطاعات الاقتصاد المتضررة من التباطؤ الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا.

// انتهى //

17:33ت م

0131





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في باكستان إلى 918 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.