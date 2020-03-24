

حائل 29 رجب 1441 هـ الموافق 24 مارس 2020 م واس

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل أنه بالإشارة للمقطع المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي، وتظهر فيه إحدى المواطنات تتحدث عن إصرارها على عدم الامتثال للتعليمات الخاصة بمنع التجول والتباهي بفعلتها ؛ فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضلٍ من الله - عن ضبط المواطنة وهي بالعقد الرابع من العمر ، حيث جرى إيقافها واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها .

// انتهى //

17:27ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / شرطة حائل: إيقاف مواطنة ظهرت في مقطع متداول تتحدث عن إصرارها على عدم الامتثال للتعليمات الخاصة بمنع التجول والتباهي بفعلتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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