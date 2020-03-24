شكرا لقرائتكم خبر عن 3313 بلاغاً عن إجراءات كورونا للشؤون البلدية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

عمدت وزارة الشؤون البلدية والقروية تزامناً مع الإجراءات الحكومية في مكافحة انتشار فيروس كورونا الجديد والحدّ من آثاره، إلى مضاعفة الطاقة التشغيلية لنظام البلاغات 940، والردّ على اتصالات المواطنين والمقيمين، ومعالجة بلاغاتهم بشكل فوري، من خلال الأرقام الهاتفية والمواقع والتطبيقات الإلكترونية التي وفّرتها النظم التقنية للبلديات.

وكانت البلديات استقبلت خلال أسبوع واحد 28.828 بلاغاً، ضمن جهودها في مكافحة الفيروس الجديد، وتقسّمت البلاغات على أمانات جميع المناطق وبلدياتها خلال الفترة 15-22 مارس الجاري.

ومن أبرز ما عالجته البلديات من خلال نظام البلاغات، مخالفات متعلقة بإجراءات مكافحة فيروس كورونا في المحالّ التجارية والأماكن العامة، إضافة إلى مخالفات الإصحاح البيئي والمتعلّقة بانتشار الأمراض، ومخالفات أخرى تتعلق بتوجيهات إغلاق المنشآت التي تم الإعلان عنها.

وتوزّعت إحصائيات البلاغات على أمانات المناطق، ليكون نصيب أمانة منطقة الرياض 10.279 بلاغاً، تلتها أمانة محافظة جدة بـ 5.087 بلاغاً، ثم أمانة المنطقة الشرقية بـ 3.313 بلاغاً، فيما كان نصيب أمانة منطقة عسير 1.736 بلاغاً، وأمانة العاصمة المقدسة 1.599 بلاغاً، وأمانة القصيم 1.014 بلاغاً. وجاءت في مقدّمة الأمانات التي قلّت أعداد بلاغتها عن الألف بلاغ، أمانة المدينة المنورة بواقع 886 بلاغاً، ثم أمانة الطائف بـ 820 بلاغاً، فأمانة جازان بـ 728 بلاغاً، ثم أمانة محافظة الأحساء بـ 710 بلاغات، وأمانة منطقة نجران بـ 626 بلاغاً. فيما بلغت أعداد بلاغات أمانة منطقة تبوك 437 بلاغاً، تبعتها أمانة منطقة حائل بـ 382 بلاغاً، ثم أمانة حفر الباطن بـ 219 بلاغاً، وبفارق أربعة بلاغات عن أمانة منطقة الجوف التي حققت 215 بلاغاً، فيما كان نصيب أمانة الباحة 140 بلاغاً، وأخيراً أمانة منطقة الحدود الشمالية بـ 96 بلاغاً فقط.